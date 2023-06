Dark Souls su Unreal Engine 5? Designer ricrea il falò del Santuario del Legame del Fuoco

Dopo aver assistito allo spettacolare remake di Anor Londo su Unreal Engine 5, diamo uno sguardo all'ultimo progetto realizzato da Adam Plechaty: l'artista digitale ha sfruttato i potenti strumenti di sviluppo integrati nell'editor del motore grafico di Epic per ricreare una delle ambientazioni più iconiche di Dark Souls.

Il designer ha così guardato in direzione di FromSoftware e del suo capolavoro soulslike per ricreare uno degli scenari più rappresentativi e caratteristici di Dark Souls, ovvero l'area del falò del Santuario del Legame del Fuoco.

Nel ricostruire questa ambientazione scolpita nella memoria di milioni di appassionati di action ruolistici, Adam Plechaty ha attinto ai potenti strumenti e middleware dell'editor di Unreal Engine 5 per rendere ancora più immersivo lo scenario del Santuario del Legame del Fuoco.

Il designer spiega di aver sfruttato gli strumenti di modellazione del terreno integrati in Unreal Engine 5 e utilizzato modelli poligonali iperrealistici ricreati in fotogrammetria con Megascan, per poi applicare texture 1K, gli effetti particellari, le fonti di illuminazione e, ovviamente, il modello del personaggio principale. Si tratta quindi di una scena 'statica' che non verrà utilizzata per dare forma a esperienze interattive propriamente dette come mod, total conversion o remake fan made.

Si tratta quindi di una scena 'statica' che non verrà utilizzata per dare forma a esperienze interattive propriamente dette come mod, total conversion o remake fan made.