Dark Souls x Hollow Knight: il crossover prende vita in una serie di fan art

Dalle pagine del suo profilo Twitter, lo studente appassionato di soulslike e metroidvania conosciuto come Lub270d ha realizzato delle splendide fan art con cui ha provato a immaginare un crossover tra Dark Souls e Hollow Knight.

Il progetto portato avanti dal fan delle due serie action ruolistiche di From Software e del Team Cherry si focalizza sui boss e sui nemici più arcigni di Dark Souls 3 attraverso dei bozzetti che li immortalano con lo stile artistico dei mostri di Hollow Knight.

Il legame ideale tra il mondo in cenere di Dark Souls e il regno degli insetti di Hollow Knight viene ovviamente rinsaldato dai toni oscuri che ne tratteggiano i rispettivi universi digitali; non c'è da sorprendersi, quindi, se il lavoro proposto da Lub270d ha saputo attrarre decine di migliaia di utenti sui social, con giudizi entusiastici di appassionati che esortano gli sviluppatori a trarre esempio dal suo progetto fan made per dare vita a questa collaborazione.

Già che ci siamo, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate un nostro approfondimento con tutte le ultime novità su storia e gameplay di Hollow Knight Silksong, il prossimo capitolo della serie metroidvania del Team Cherry in arrivo nei prossimi mesi su PC e Nintendo Switch. Quanto a From Software, le ultime novità condivise dagli sviluppatori nipponici non riguardano l'attesissimo progetto di Elden Ring ma l'annuncio dell'arrivo a fine ottobre di un enorme update di Sekiro Shadows Die Twice.