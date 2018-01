Darkest Dungeon per Nintendo Switch arriva sull'eShop il 18 gennaio

Nelle scorse ore, i ragazzi dihanno annunciato che la versionedisarà disponibile all'acquisto sulal prezzo di 24,99 dollari a partire dal prossimo 18 gennaio.

Lo stesso giorno verranno messi in vendita anche i due DLC già pubblicati in precedenza, ovvero The Crimson Court (9,99 dollari) e The Shieldbreaker (3,99 dollari). I prezzi in euro non sono ancora stati comunicati. Gli sviluppatori hanno poi aggiunto che supporterà i controlli touch e che in futuro verrà pubblicata sulla console ibrida di Nintendo anche la già annunciata espansione The Color of Madness, attualmente in lavorazione e prevista per la primavera.

Vi ricordiamo che Durkest Dungeon è già disponibile su PlayStation 4, PlayStation Vita, Microsoft Windows, Linux, iOS e MacOS. Non ci sono piani, al momento, per la realizzazione di una versione per dispositivi Android.