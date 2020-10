Darkest Dungeon 2 in Accesso Anticipato su Epic Store: nuovo trailer

È passato molto tempo dall'ultima volta che abbiamo sentito parlare di Darkest Dungeon 2, seguito diretto dell'arduo RPG gothic horror che nel 2016 ha terrorizzato i giocatori non solo con le atmosfere tenebrose, ma anche per il grado di sfida (e cattiveria) molto elevato.

Quest'oggi Red Hook Studios ha rotto il silenzio pubblicando un nuovo teaser trailer di Darkest Dungeon 2, intitolato "A Glimmer of Hope", e annunciando che il gioco uscirà in Accesso Anticipato nel 2021 su Epic Games Store. La scheda del titolo è già online, e recita quanto segue: "L'attesissimo seguito del GDR horror gotico di grande successo di Red Hook! DDII metterà alla prova il tuo coraggio e ti porterà sull'orlo della follia. Armati al meglio e prepara il tuo gruppo per il viaggio che verrà. Sarà dura".

Al momento non ci è dato sapere se e quando arriverà sulle altre piattaforme. In ogni caso, avete tanto tempo a disposizione per prepararvi psicologicamente e, se non avete mai avuto modo di farlo, giocare al primo capitolo, disponibile su PC, Mac, Linux, PlayStation 4 e PlayStation Vita. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Darkest Dungeon.