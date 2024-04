Darkest Dungeon 2 è apparso sul PlayStation Store: il gioco ha una data di lancio

Con ormai alle spalle la recensione del roguelite brutale, dannato e affascinante Darkest Dungeon 2 giunta qui su Everyeye nel maggio 2023, l'avventura videoludica targata Red Hook Studios ritorna dopo essere scomparsa a lungo dai radar mediatici. Il viaggio a bordo della Diligenza per respingere l'apocalisse si è concluso, ma ci sono delle novità.

Ci siamo chiesti parecchie volte che fine avessero fatto le versioni console di Darkest Dungeon 2, ma proprio nelle ultime ore è cambiato qualcosa. In modo del tutto inaspettato, Darkest Dungeon 2 è apparso su PlayStation Store, con tante belle notizie per i fan della prima avventura videoludica: finalmente, dopo una lunghissima attesa, si conosce la data di pubblicazione del titolo su PlayStation 4 e PlayStation 5.

A quasi un anno di distanza dalla commercializzazione della controparte PC, è spuntata dal nulla la versione del titolo di Red Hook pensata per le console dell'ecosistema Sony; Darkest Dungeon 2 uscirà su PS4 e PS5 il 15 luglio 2024. Mancano poco meno di tre mesi al suo approdo sulla "nuova" ammiraglia di Sony e su old-gen, ma che dire invece per le piattaforme casalinghe della casa di Redmond? A differenza del PlayStation Store, sul sito Xbox non vi sono riferimenti all'esistenza di Darkest Dungeon 2. Non si sa ancora se si tratta di un errore o se tale produzione non è prevista per Series X|S e Xbox One. Tuttavia, almeno per adesso, non ci resta che attendere conferme da Red Hook Studios.

