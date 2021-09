Darkest Dungeon 2 arriva su Epic Store in Early Access: la data ufficiale

Darkest Dungeon 2, seguito dell'acclamato roguelike sviluppato da Red Hook Studios, ha finalmente ricevuto una data di lancio ufficiale. I giocatori possono prepararsi ad intraprendere un lungo ed estenuante viaggio in cui verranno nuovamente messe a dura prova le proprie abilità videoludiche.

Come testimonia il cinguettio che vi abbiamo riportato in calce alla notizia, Darkest Dungeon 2 farà il suo debutto su PC, via Epic Games Store, il 26 ottobre di quest'anno. Il roguelike dalle tinte gotiche sarà per il momento distribuito in versione Early Access, in attesa che il comparto contenutistico venga ultimato dagli sviluppatori nei prossimi mesi e ci siano dunque tutti i presupposti per una release definitiva.

"L'attesissimo seguito del famoso gioco di ruolo horror gotico di Red Hook! DDII metterà alla prova il tuo coraggio e ti porterà sull'orlo della follia. Armati di uno scopo e prepara il tuo gruppo per il viaggio che ti aspetta. Sarà arduo", è la descrizione del prodotto con cui Red Hook Games decide di mettere in guardia i giocatori abbastanza arditi che si cimenteranno in questa nuova avventura.

In attesa di conoscere nuovi dettagli sull'atteso seguito, vi consigliamo di recuperare la nostra Recensione di Darkest Dungeon per approfondire tutte le caratteristiche della produzione.