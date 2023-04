Darkest Dungeon 2: nuovo gioco, nuovo successo per Red Hook Studios

Dalle ultime informazioni riportate dal team di sviluppo Red Hook Studios, sappiamo che la versione completa di Darkest Dungeon 2 arriverà in primavera, durante il mese di maggio 2023. L'uscita è quindi dietro l'angolo ma, nonostante Darkest Dungeon 2 non sia arrivato sugli scaffali, è già un successo di vendite.

A riportare la notizia è lo stesso team di sviluppo, sottolineando come ad un anno e mezzo dal lancio della versione anticipata ad opera di EA siano state raggiunte e superate le 300mila unità vendute. Pur non perseguendo gli stessi risultati finanziari del precedente capitolo, il titolo ha conseguito delle performance più che positive.

Dalla comparazione con la prima iterazione, infatti, sappiamo che lo stacco è netto, a fronte delle 650mila copie del primo Darkest Dungeon durante i primi dodici mesi di pubblicazione del prodotto. Inoltre, come anticipato in precedenza, le oltre 300mila unità sono state piazzate sul mercato videoludico sin dal 26 ottobre 2021, data nella quale Darkest Dungeon 2 è arrivato sotto forma di Early Access.

Il titolo ha riscosso un grande successo tra i giocatori, soprattutto grazie alle sue qualità ampiamente raccontatevi nella recensione di Darkest Dungeon 2: lo splendore dell'oscurità. Il roguelike all'insegna della dannazione, in arrivo il prossimo mese, permetterà di combattere a bordo della Diligenza per respingere l'apocalisse tra scenari decadenti, con meccaniche che hanno rinnovato e rivoluzionato il tanto apprezzato combat system del primo Darkest Dungeon. Manca ormai poco all'esordio in pompa magna di Darkest Dungeon 2, il grande capitolo alla cui firma viene riportato il nome di Red Hook Studios.