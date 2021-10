Darkest Dungeon 2: un nuovo trailer di lancio in vista dell'esordio, ecco il filmato

A pochi giorni dal debutto della versione Early Access di Darkest Dungeon 2, gli sviluppatori di Red Hook Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di lancio per celebrare l'arrivo dell'attesissimo roguelike in tinte gotiche.

Il seguito dell'acclamato roguelike sviluppato dal team canadese si appresta infatti a fare il proprio esordio in accesso anticipato su PC, in esclusiva per Epic Games Store, il prossimo 26 ottobre. Dopo aver annunciato la data di lancio negli scorsi giorni, il team di Red Hook Studios ha pubblicato un trailer di lancio inedito che permette di dare uno sguardo più approfondito a Darkest Dungeon 2.

Il secondo capitolo della serie proporrà una struttura simile al suo predecessore, evolvendo la formula con nuove caratteristiche e contenuti inediti, enfatizzando ancora di più le atmosfere dark e ghotic che hanno fatto la fortuna di quella che si appresta a diventare una saga e offrendo ai giocatori sfide ancora più impegnative tra combattimenti, malattie e mostruosità di ogni sorta.

