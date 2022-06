Darkest Dungeon 2: versione completa non prima del 2023, quando esce su console?

Brutte notizie per chi sperava di giocare la versione 1.0 di Darkest Dungeon 2 entro il 2022. Red Hook Studios conferma infatti che l'edizione completa del suo apprezzato RPG, disponibile su PC in Early Access dallo scorso ottobre 2021, non arriverà prima del 2023, precisamente il prossimo febbraio.

L'uscita dell'edizione definitiva di Darkest Dungeon 2 è prevista sempre su PC, sia su Steam che su Epic Games Store, ma per quanto riguarda il debutto su console? Tutto tace per il momento, con gli sviluppatori che si limitano a confermare che le plausibili versioni PlayStation, Xbox e Nintendo Switch (tutte piattaforme che già ospitano il primo gioco della serie) arriveranno più avanti, senza fornire nessuna potenziale finestra di lancio.

Red Hook Studios è al momento concentrata sulla creazione di nuovi contenuti per il suo gioco di ruolo, perfezionando la progessione dei personaggi, aggiungendo nuovi boss ed arricchendo le zone già disponibili in Ealry Access. Gli autori puntano inoltre allo sviluppo di un nuovo hub che possa favorire con maggiore efficacia le interazioni tra i giocatori, oltre a un sistema di relazioni più ricco e che dia un peso maggiore alle scelte compiute durante l'avventura.

Aspettando quindi il debutto della versione 1.0, la nostra prova di Darkest Dungeon 2 basata sull'Early Access vi permette di avere un quadro più chiaro delle potenzialità del progetto, e di cosa aspettarsi dall'edizione definitiva non appena disponibile sul mercato.