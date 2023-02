Darkest Dungeon 2, la versione completa in primavera: ecco la data

A due anni dal debutto del gioco in Accesso Anticipato, avvenuto nell'ottobre del 2021, Darkest Dungeon II si prepara a fare il suo esordio su PC nella sua versione completa.

Lo sviluppatore Red Hook Studios conferma che il suo RPG a Turni con meccaniche Roguelike raggiungerà la versione 1.0 durante la prossima primavera, nello specifico l'8 maggio 2023. Il gioco sarà disponibile per l'acquisto sia su Steam che su Epic Games Store, ed offrirà 12 eroi giocabili, cinque regioni da esplorare, cinque boss principale ed un grande hub attraverso il quale sbloccare diversi upgrade per il nostro party. Nel frattempo sulla piattaforma digitale di Valve si può trovare una demo, messa a disposizione dagli autori in occasione dello Steam Next Fest di febbraio 2023.

Inizialmente Red Hook Studios puntava a pubblicare l'edizione definitiva per questo febbraio, ma l'attesa è destinata dunque a protrarsi ancora per qualche mese. Intanto permane il più totale silenzio sulle eventuali versioni console di Darkest Dungeon 2: nel corso del 2022 gli autori si erano limitati semplicemente ad affermare che il gioco sarebbe arrivato in un secondo momento su console, ma da allora non ci sono più state novità concrete in merito.

