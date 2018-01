Darkest Dungeon Crimson Edition uscirà a marzo su Switch?

perha fatto la sua comparsa nelle scorse ore nei listini di Amazon.de: secondo il rivenditore tedesco, il gioco uscirà in edizion retail il prossimo 22 marzo al prezzo di 39,99 euro

Difficile al momento saperne di più sul porting del gioco, in passato Red Hook ha espresso la volontà di portare Darkest Dungeon su Switch, dopo l'ottimo successo riscosso su PC e console. La versione Switch sarebbe in fase di sviluppo negli studi di Headup Games, restiamo in attesa di eventuali conferme o smentite.

Non è del tutto escluso che Darkest Dungeon Crimson Edition possa essere annunciato durante il tanto rumoreggiato nuovo Nintendo Direct, apparentemente in programma per giovedì 11 gennaio.