Darkest Dungeon: in arrivo a Marzo l'edizione retail per PS4 e Switch

Lo sviluppatoreha stretto una partnership conper pubblicare l'edizione retail di Darkest Dungeon nelle versioni. Le riedizioni fisiche saranno disponibili a partire da marzo e includeranno le due espansioni pubblicate finora.

Intitolata Darkest Dungeon: Ancestral Edition, l'edizione retail di Darkest Dungeon sarà disponibile a partire da marzo su PlayStation 4 (al prezzo di 29,99 euro) e su Nintendo Switch (39,99 euro), includendo sia il gioco base che le due espansioni "The Crimson Court" e "The Shieldbreaker". In calce alla notizia potete dare un'occhiata alle due copertine previste per la riedizione fisica del gioco.

Per saperne di più sul titolo potete leggere la nostra Recensione di Darkest Dungeon.