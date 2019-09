Darksiders 2: Deathinitive Edition, un video di gameplay mostra la versione per Switch

Darksiders 2: Deathinitive Edition, la versione per Nintendo Switch dell’action targato Vigil Games e THQ Nordic, si mostra in un nuovo trailer di gameplay che svela i risultati ottenuti con il porting sulla console nipponica.

Il gioco era stato annunciato quest’estate, dopo che i rumor ne avevano svelato la presenza. L’edizione per Nintendo Switch includerà la versione base di Darksiders 2, più i quattro DLC che sono stati pubblicati in seguito al lancio del gioco, precisamente Morte Galoppa, La Tomba di Argul, La Forgia degli Abissi e Il Signore dei Demoni Belial. Il gioco per la console di casa Nintendo permetterà quindi di esplorare tutte le nuove aree presenti nei DLC e comprenderà nuovi boss ed equipaggiamenti.

Darksiders 2: Deathinitive Edition arriverà su Nintendo Switch il 26 settembre al prezzo di listino di 29,99 euro, in versione digitale e fisica. Vi ricordiamo che Darksiders 2 (di cui trovate la recensione qui) è già disponibile per PlayStation 4, Xbox One e PC.