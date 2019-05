Darksiders 2 Dethinitive Edition per Nintendo Switch appare nei listini di EB Games Canada

Darksiders 2 potrebbe essere presto il protagonista di un nuovo esordio sul mercato videoludico, almeno secondo quanto riportato dai listini di EB Games Canada.

Sul portale ha infatti fatto la sua comparsa un misterioso Darksiders 2: Deathinitive Edition per Nintendo Switch, attualmente preordinabile sul sito al prezzo di 29,99 dollari canadesi. Nella descrizione del prodotto, EB Games Canada ci invita a tornare i vestire i panni di Morte, iconico protagonista di Darksiders 2, e a dedicarci all'esplorazione di un vasto open world e a personalizzare il personaggio grazie a numerose possibili combinazioni di equipaggiamenti e abilità. Nel momento in cui scriviamo, il portale riporta come data di pubblicazione il prossimo venerdì 30 agosto. Vi farebbe piacere poter giocare al titolo sulla console ibrida Nintendo?



La saga di Darksiders è recentemente approdata su Nintendo Switch grazie ad una nuova edizione del primo capitolo realizzata per la console, di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione di Darksiders Warmastered Edition, a firma di Gabriele Laurino. Che sia arrivato il turno di vedere in azione anche il secondo capitolo? In attesa di saperne di più da THQ Nordic, chi desidera maggiori informazioni sul titolo può fare riferimento alla nostra recensione di Darksider 2 Deathinitive Edition, già esordita su Playstation 4 ed Xbox One.