Darksiders 2: una demo realizzata appositamente per Nintendo non è mai stata mostrata

Mentre attendiamo il 27 novembre, data di pubblicazione di Darksiders III, ormai in fase gold e reduce della pubblicazione di un nuovo trailer, scopriamo alcuni retroscena sullo sviluppo del suo predecessore: Darksiders II.

Lo sviluppatore David Adams, in occasione di un'intervista rilasciata a Game Informer, ha infatti raccontato di un peculiare aneddoto rimasto sinora sconosciuto. Allora programmatore presso Vigil Games, Adams ha infatti raccontato di come, nel 2011, Nintendo si fosse rivolta alla Software House per richiederle di preparare una demo giocabile di Darksiders II per Wii U. La console sarebbe infatti stata presentata proprio in occasione dell'E3 di quell'anno. A quanto pare però, la richiesta di Nintendo era giunta a Vigil Games con un anticipo veramente ristretto, tanto che Adams racconta di come, insieme al Tech Director e al Graphic Programmer, abbia dovuto lavorare duramente per un intero mese per riuscire a produrre la demo richiesta.



Una volta giunta l'ora dell'E3 il lavoro era comunque stato ultimato, ma, nel frattempo, Nintendo aveva evidentemente modificato i propri piani. Adams racconta infatti che, alla fine, la demo giocabile non è stata resa disponibile da Nintendo sullo showfloor. Tuttavia, ricorda lo sviluppatore, la Casa di Kyoto mostrò comunque Darksiders II in occasione della conferenza stampa di presentazione di Wii U, il che, per David Adams, è stata comunque una soddisfazione!



Un aneddoto sicuramente particolare, ma che ci mostra un breve scorcio di quanto possano essere concitati i momenti di preparazione dei grandi eventi mediatici dell'industria videoludica.