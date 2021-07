Darksiders 3: l'avventura di Furia sta per arrivare su Nintendo Switch?

Darksiders 3 sembra essere in dirittura d'arrivo su Nintendo Switch. La console ibrida ospita attualmente le edizioni Remastered dei primi due capitoli della serie oltre allo spin-off Darksiders Genesis del 2020, ma finora l'avventura di Furia è l'unica a non aver mai fatto la sua comparsa sulla console Nintendo.

La situazione potrebbe però cambiare a breve: stando a quanto emerso dal forum di Reddit, un retailer russo avrebbe aggiunto in catalogo l'edizione fisica per Switch di Darksiders 3, con tanto di contenuti e data d'uscita: il debutto della nuova versione sarebbe fissato per il 30 settembre 2021 e al suo interno includerà tutti i DLC pubblicati per il gioco, come The Crucible e Keepers of the Void. Tuttavia, sembra che lo store online abbia già rimosso la pagina dedicata al prodotto, che risulta adesso inesistente. Del resto, l'esistenza della versione Switch non è stata finora mai confermata ufficialmente dal produttore THQ Nordic, tuttavia la presenza di dettagli precisi riguardo i contenuti e l'uscita, e la successiva rimozione della pagina da parte del retailer, lasciano intendere che qualcosa bolle effettivamente in pentola per i fan dei Cavalieri dell'Apocalisse e che un annuncio in tal senso potrebbe arrivare da un momento all'altro.

Darksiders 3 è uscito nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Potete riscoprire le vicende di Furia attraverso la nostra recensione di Darksiders 3.