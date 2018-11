Darksiders 3, Battlefield 5 e Fortnite in diretta su Twitch il 26 novembre

Sono ben tre gli appuntamenti live targati Everyeye Live in programma per lunedì 26 novembre, tra cui i live gameplay di Darksiders III e Battlefield V. Di seguito, tutti i dettagli sulle trasmissioni di oggi.

A partire dalle 13:00 passeremo la pausa pranzo con Darksiders III mentre alle 17:00 sarà la volta di Battlefield V, infine alle ore 21:00 RNade_ torna in diretta con Fortnite Battle Royale. Ricordiamo inoltre alle 18:00 l'appuntamento con il nuovo match dei Samsung Morning Stars agli Overwatch Contenders!

Tutti gli appuntamenti saranno trasmessi in diretta a partire dagli orari indicati sul canale Twitch di Everyeye.it, vi invitiamo a registrarvi per ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette, inoltre l'iscrizione è obbligatoria per poter interagire in chat con la redazione e la community.