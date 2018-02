Darksiders 3, Biomutant e altri titoli THQ debutteranno su PC anche in versione DRM-free

Nelle scorse oreha annunciato qualcosa che molto probabilmente farà la felicità di molti giocatori, specialmente di coloro che non apprezzano particolarmente i DRM.

I principali titoli della compagnia in arrivo prossimamente su Personal Computer, ovvero Darksiders III, Biomutant, Fade to Silence e This is the Police II, verranno pubblicati anche in versione DRM-free su GOG.com. Ciò significa che una volta acquistati potranno essere fruiti dai giocatori senza la necessità di passare da un client e potranno essere copiati e spostati senza alcuna limitazione da un computer all'altro. Di conseguenza, saranno anche privi di sistemi anti-pirateria come Denuvo, che continua ad essere adottato da numerosi publisher.

Ricordiamo che tutti i titoli sopramenzionati verranno pubblicati nel corso di quest'anno. Darksiders III, Biomutant e Fade to Silence (già disponibile in Early Access su Steam) sono attesi anche su PlayStation 4 e Xbox One. This is the Police II, oltre che sulle piattaforme indicate, arriverà anche su Nintendo Switch.