Darksiders 3: il CEO di THQ Nordic risponde alle recensioni contrastanti

Le prime recensioni di Darksiders 3 non sono particolarmente entusiasmanti e il CEO di THQ Nordic, Lars Wingefors, ne ha piena consapevolezza, come conferma lui stesso dalle pagine di GamesIndustry.biz pur ribadendo di voler sostenere il lavoro svolto su questo progetto da Gunfire Games.

"La promessa che abbiamo fatto è stata quella di consegnare un nuovo gioco ai fan del franchise e ne sono davvero orgoglioso", ha dichiarato il presidente e amministratore delegato di THQ Nordic ribadendo come "sono orgoglioso di quello che siamo stati in grado di mostrarvi, penso che Gunfire abbia fatto un lavoro eccellente e persino il mio team editoriale a Vienna ha lavorato duramente per portare a termine questo progetto, dal marketing a tutto il resto".

Rivolgendosi nello specifico agli altalenanti giudizi espressi dalla stampa di settore, Wingefors ha spiegato che "ci sono sempre alcune persone che non apprezzano questo tipo di prodotto, ma ce ne sono altrettante che si divertono molto. Se rispettiamo la nostra promessa e consegnamo un pubblichiamo un prodotto che in fan di Darksiders apprezzano davvero, penso che per noi va bene così".

I principali aggregatori di recensioni online, ossia Metacritic, OpenCritic e GameRankings, fotografano una situazione piuttosto frastagliata, anche se la forbice tra gli estremi dei giudizi positivi e negativi tende sempre più ad assottigliarsi con il passare dei giorni: a prescindere dalla versione analizzata, infatti, sia su PC che su console (PS4 o Xbox One) la media voto di Darksiders 3 tende a oscillare tra il 65% e il 70%.

Un contesto che si ripete sulle pagine di Steam con i commenti degli acquirenti della prima ora: nel momento in cui scriviamo, solo il 56% dell'utenza dello store online di Valve consiglia il titolo, mentre gli altri ne hanno un parere negativo o, più semplicemente, decidono di astenersi da ogni commento preferendo attendere la conclusione dell'avventura.

Su queste pagine trovate la nostra recensione di Darksiders III a cura di Francesco Fossetti, con giudizi e approfondimenti che confermano quanto evidenziato dalle opinioni espresse sull'epopea fantasy di Furia dalla stampa di settore nostrana e internazionale.