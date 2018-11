Darksiders 3: come ottenere Anime e salire di livello

Le Anime rivestono un ruolo molto importante in Darksiders 3. Oltre a rappresentare la valuta in-game principale, queste saranno indispensabili per salire di livello. Di seguito vi spieghiamo come ottenerle nel corso dell'avventura, e come spenderle per potenziare il personaggio di Furia.

Furia raccoglierà automaticamente le Anime dopo aver sconfitto i nemici, rompendo gli oggetti nell'ambiente e distruggendo i cristalli presenti nel nostro inventario. Nell'angolo in basso a destra dello schermo possiamo vedere in qualsiasi momento il numero di Anime a nostra disposizione.

Ricordatevi di distruggere i cristalli prima di visitare Vulgrim, evitando il rischio di perderli dopo la morte in combattimento. Questi oggetti non potranno essere acquistati dal vendor, quindi assicuratevi di raccoglierli ogni volta che ne avrete la possibilità.

Vulgrim è più di un semplice mercante in Darksiders 3. Per potenziare Furia dovrete fargli visita, donandogli le Anime per ottenere in cambio i Punti Attributo necessari per salire di livello. Questi punti possono essere applicati a uno dei tre attributi disponibili: Salute, Forza o Arcano. Quando avete deciso quale attributo sviluppare, selezionatelo dall'inventario e confermate l'operazione.

Un altro modo per ottenere Punti Attributo è collezionare e frantumare Visi Luminosi, che possono essere trovati in tutto il mondo di gioco. Questi oggetti sono molto più rari dei cristalli, quindi assicuratevi di controllare attentamente ogni angolo della mappa durante le fasi esplorative.

