Darksiders 3: dettagli su sistema di avanzamento, armi e battaglie contro i boss

In un'intervista apparsa tra le pagine del Blog Ufficiale di PlayStation, Reinhard Pollice, produttore esecutivo di THQ Nordic, ha svelato nuove informazioni sul sistema di avanzamento delle armi e sulle battaglie contro i boss di Darksiders 3.

Pollice ha dichiarato che Furia dispone di una poderosa frusta composta da ben 347 lame. A differenza di Morte e Guerra, tuttavia, fa anche affidamento sulla magia. I miglioramenti delle sue armi sono infatti legati ai cambiamenti della sua forma fisica. "Ad esempio, quando assume la forma di Furia della Forza, è dotata di una nuova arma (il martello) e di una nuova mossa che la trasforma in una sfera. Furia svilupperà quattro forme diverse man mano che la storia avanza; Furia della Forza è solo una di esse". Dato che ci saranno nuovi set di forme, armi, mosse e poteri, il sistema di combattimento di Darksiders 3 sarà più strategico rispetto al passato.

Tra i boss che Furia dovrà affrontare, ci sono anche i sette Peccati Capitali. "Ciascun peccato disporrà di un proprio stile e rappresenterà una sfida diversa in battaglia; per esempio, Accidia sarà alla testa di un esercito di mostri e si limiterà a lanciare pigramente sfere velenose verso il giocatore". Un'altra differenza rilevante in termini di avanzamento è rappresentata dal fatto che i giocatori potranno affrontare i boss della storia nell'ordine che preferiscono.

Cosa ne pensate di tutte queste informazioni? Ricordiamo che Darksiders 3 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 26 novembre. Nei giorni scorsi Gunfire ha parlato delle differenze grafiche tra PlayStation 4 Pro e Xbox One X.