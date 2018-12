Darksiders 3 e Fallout 76 tra le nuove offerte di GameStop del 21 dicembre

Disponibili ora le nuove offerte del Calendario dell'Avvento di GameStop Italia: anche per la giornata del 21 dicembre la nota catena propone quattro diversi giochi per PC e console a prezzo speciale.

Tra gli sconti di oggi troviamo Just Cause 4 a 50.98 euro, Fallout 76 a 30.98 euro, Darksiders III a 50.98 euro e infine Shadow of the Tomb Raider a 35,98 euro. Fino al 3 gennaio inoltre è attiva la promozione 3x2 su una selezione di Funko Pop assortiti a scelta tra i personaggi di videogiochi, film, cartoni animati, serie TV, manga e anime.

Le offerte sui giochi citati sono valide solamente fino alle 23:59 di venerdì 21 dicembre, online su GameStop.it e nei punti vendita sparsi per l'Italia e in ogni caso sino ad esaurimento scorte. Si tratta di una buona occasione per acquistare titoli recenti a prezzi ridotti, avete già deciso cosa comprare?