Darksiders 3: Furia in forma di Force Hollow nel nuovo gameplay trailer

Nella giornata di oggi, THQ Nordic e Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo gameplay trailer dedicato a Darksiders 3, uno dei titoli più attesi per la fine di quest'anno che si appresta a fare il suo debutto il 27 novembre.

Il gameplay trailer, a cui potete dare uno sguardo in apertura di articolo, mette in mostra la trasformazione "Force Hollow" di cui è capace Furia, la protagonista del terzo capitolo della serie action. In questa forma, la lunga chioma di Furia assume una colorazione viola, e possiamo fare utilizzo di un devastante martello per mettere al tappeto i nostri nemici. Scorn, questo il nome dell'arma, potrà raccogliere progressivamente sempre più energia per sferrare colpi ancora più potenti.

Lasciandovi alla visione del trailer, ricordiamo che Darksiders 3 sarà pubblicato su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 novembre. Vi rimandiamo alla nostra nuova Video Anteprima in caso foste interessati ad un approfondimento sul nuovo titolo di THQ Nordic e Gunfire Games.