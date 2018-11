Darksiders 3: Furia scatena la sua rabbia nel trailer di lancio

THQ Nordic e Gunfire Games hanno oggi annunciato che Darksiders III è ora disponibile! I fan della serie possono ora immergersi nell’attesissima storia che ha come protagonista il terzo cavaliere dell’apocalisse, Furia.

"Il lancio di Darksiders III segna il ritorno del classico franchise action-adventure - è stato un vero e proprio atto d'amore per i team di THQ Nordic e Gunfire Games", ha dichiarato Reinhard Pollice, Executive Producer e Business and Product Development Director di Darksiders 3 presso THQ Nordic. "Come gran parte del team, sono divenuto un fan di Darksiders giocando su PlayStation 3 e Xbox 360 quando è stato introdotto per la prima volta nel 2010. Lanciare Darksiders III e i suoi prequel su PlayStation 4 e Xbox One X oggi - nel 2018 - significa che, non solo finalmente soddisfiamo una base di fan estremamente paziente e leale, ma stiamo anche introducendo un'intera nuova generazione di giocatori al fantastico universo di Darksiders!"

"Il nostro team ha passato più di un decennio a dar vita alla storia dei Quattro Cavalieri dell'Apocalisse e proviamo ancora tutto l’entusiasmo iniziale", ha affermato David Adams, Co-Creator e President presso Darksiders, Gunfire Games. "Darksiders III è stato molto divertente da realizzare e speriamo sinceramente che i nostri fan lo adorino tanto quanto noi."

In Darksiders 3 i giocatori assumono il ruolo di Fury, in un pianeta Terra apocalittico, nella sua ricerca per scovare e sbarazzarsi dei Sette Peccati Capitali. Il Charred Council invita FURY a combattere dal paradiso fino alle profondità dell'inferno per cercare di ristabilire l'equilibrio tra il bene e il male e dimostrare che lei è la più feroce dei Four Horseman. Furia è un strega, la sua forma si evolve attraverso il gameplay e con essa, i suoi poteri e le sue armi. L'ampio mondo di gioco di Darksiders III è presentato come un pianeta Terra aperto, vivente, a forma libera, dilapidato dalla guerra e dal degrado e invaso dalla natura. FURY ripercorrerà i vari ambienti, combattendo le creature di altri mondi e sbloccando diversi enigmi mentre avanza nella storia di Darksiders.