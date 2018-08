Darksiders 3: Furia si scatena nella nostra Video Anteprima dalla Gamescom

THQ Nordic e Gunfire Games presentano Darksiders 3 alla Gamescom di Colonia: abbiamo provato approfonditamente la demo del nuovo episodio della serie, ecco le nostre impressioni.

Durante la prova, siamo rimasti soddisfatti dal modo in cui il team ha strutturato il mondo di gioco e dalla progressione non lineare. Gunfire Games punta a imbastire una storia non lineare ambientata in un mondo non più frammentato, bensì composto da macro-aree interconnesse senza fastidiosi caricamenti. La direzione artistica, invece, ci è sembrata debole e disallineata dagli standard ai quali ci ha abituati la serie. Stesse impressioni per quanto riguarda il gameplay, ancora lontano dai livelli di appagamento offerti dai precedenti episodi.

Il titolo è enormemente atteso dai fan della saga e degli action/adventure in generale, per cui ci auguriamo che questi dubbi spariscano durante le prossime prove che precederanno l'uscita, fissata per il 27 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a visionare la Video Anteprima allegata in cima a questa notizia oppure a leggere l'anteprima di Darksiders 3 a cura di Alessandro Bruni, che ha avuto modo di testare il titolo durante la Gamescom di Colonia in corso di svolgimento in questi giorni.