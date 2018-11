Darksiders 3: Furia si scatena nella nostra Video Recensione

Dal 27 novembre Darksiders 3 sarà finalmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. Nell'attesa vi raccontiamo la nostra opinione sul gioco con una nuova Video Recensione: la trovate in cima alla notizia.

Darksiders 3 è un titolo stabile ma tutt'altro che eccelso, pieno di buoni propositi ma in parte funestato da una visione non completamente a fuoco. Ha un incedere ben scandito dal sistema di sviluppo e un level design pieno di sorprese, ma rispetto ai vecchi episodi della serie sembra aver perso qualcosa praticamente da ogni punto di vista. Tuttavia, riscoprendo il valore ludico dell'esplorazione, e mescolandolo con un combat system rapido e scattante, l'opera si dimostra in grado di conquistare i fan del genere.

Purtroppo il gioco ha perso la struttura "alla Zelda", optando per world design più tradizionale e per uno sviluppo dell'avventura più lineare. Una cosa che potrebbe far storcere il naso a chi ha amato i primi due capitoli. Tirando le somme, la produzione rimane lontana dall'eccellenza dimostrata dagli altri esponenti del genere, da cui avrebbe potuto provare a distanziarsene per ottenere una propria identità più forte e riconoscibile. Darksiders 3 resta insomma un gioco solido ed efficace, ma d'altro canto anche del tutto regolare.