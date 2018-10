Darksiders 3: la Furia di THQ Nordic si scatena nella nuova Video Anteprima

Ormai mancano poche settimane al debutto di Darksiders 3 su PlayStation 4, Xbox One e PC, e nel frattempo abbiamo avuto l'occasione di provare il gioco con mano. Vi raccontiamo le nostre prime impressioni sul titolo con una nuova Video Anteprima: la trovate in cima alla notizia.

Al netto delle incertezze a proposito di una direzione artistica non sempre convincente e di qualche passo falso nel design di boss e ambientazioni, Darksiders 3 ha tutto il potenziale per confermarsi come un capitolo all'altezza dei suoi predecessori. L'epopea di Furia mette in campo un combat system impegnativo e appagante, tra le maglie di un mondo interconnesso e affascinante. Il team di sviluppo ha bisogno però di lavorare duramente per sistemare i numerosi problemi che, almeno su PC, affliggono il comparto tecnico del gioco.

Considerando che mancano poche settimane al debutto del gioco, fissato per il prossimo 27 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, la speranza è che gli sviluppatori riescano a limare i difetti tecnici, permettendoci sin dal day di one di apprezzare un'esperienza di gioco fluida e pulita. Nell'attesa di effettuare una prova più approfondita sul gioco completo, vi lasciamo con la nuova Video Anteprima riportata in cima alla notizia.