Darksiders 3: Furia torna in azione del secondo DLC, Keepers of the Void

THQ Nordic e Gunfire Games hanno pubblicato il secondo DLC di Darksiders 3, intitolato Keepers of the Void. Il contenuto può essere scaricato su PlayStation 4, Xbox One e PC senza alcun costo aggiuntivo dai possessori del Season Pass. Tutti gli altri, invece, possono acquistarlo al prezzo di 12,99 euro.

"In missione per conto di Vulgrim, Furia deve attraversare i Varchi serpentini per eliminare un'antica minaccia. Nuove aree, nuovi rompicapi e nemici non aspettano altro che mettere alla prova le abilità di Furia. Come ricompensa potrà sbloccare delle nuove armi per ogni forma e il premio più ambito di tutti: l'Armatura degli Abissi".

Keepers of the Void, come ogni DLC che si rispetti, introduce ambientazioni inedite, nuovi puzzle ambientali da risolvere, nemici mai visti prima e nuove armi da utilizzare in battaglia per annientarli. Un assaggio dei nuovi contenuti può essere trovato nel trailer di lancio che THQ Nordic ha pubblicato per l'occasione. Lo abbiamo allegato in apertura di notizia, buona visione!

Cogliamo l'occasione che presto il franchise tornerà entro la fine dell'anno in una veste differente dal solito con Darksiders Genesis, uno spin-off Action-RPG che calerà i giocatori nei panni di Guerra, vecchia conoscenza del primo capitolo, e Conflitto, quarto Cavaliere dell'Apocalisse per la prima volta proposto in forma giocabile.