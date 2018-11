Darksiders 3 gameplay: le prime due ore su PlayStation 4 Pro

PlayStation Access (canale YouTube ufficiale di PlayStation per il Regno Unito) ha pubblicato le prime due ore di Darksiders III, giocato per l'occasione su PS4 Pro. Il video che trovate in apertura contiene ovviamente spoiler sulle fasi introduttive e sulle prime ore di gioco, se non volete anticipazioni potete interrompere qui la lettura.

La trasmissione è stata organizzata in collaborazione con gli sviluppatori di Gunfire Games, con l'obiettivo di ridurre al minimo gli spoiler, compito comunque arduo considerando che il video mostra le prime due ore di Darksiders III in versione integrale.

Nei giorni scorsi THQ Nordic ha pubblicato la sequenza di apertura e il nuovo trailer Fury's Apocalypse, Darksiders 3 sarà disponibile su PC, PS4, PS4 Pro, Xbox One e Xbox One X dal 27 novembre, ricordiamo che in seguito arriveranno anche due DLC denominati The Cruicible e Keepers of the Void, ancora privi di una finestra di lancio.