Darksiders 3: gli sviluppatori confermano il 4K nativo su Xbox One X

A pochi giorni dal lancio di Darksiders III, gli autori statunitensi di Gunfire Games approfondiscono gli aspetti tecnici e grafici del loro ambizioso action adventure confermando la presenza, sin dal lancio, del 4K nativo per la versione Xbox One X.

Dalle pagine di Windows Central, un portavoce di THQ Nordic ha infatti specificato che gli utenti della console mid-gen di Microsoft potranno giocare a Darksiders 3 "utilizzando la risoluzione dinamica, come molti titoli fanno di recente. Mentre la grafica girerà costantemente alla risoluzione nativa di 4K e a 30fps, in certe occasioni la risoluzione verrà scalata in basso per garantire un'esperienza di gameplay ottimale e un alto framerate".

Alla domanda specifica sull'entità del calo di risoluzione a cui assisteremo durante le fasi di gioco più concitate, il PR di THQ Nordic ha puntualizzato che il sistema "sarà completamente dinamico e girerà in maniera stabile per tutto il tempo. Se ci saranno a disposizione delle risorse di sistema sufficienti rimarrà in 4K. Nel peggiore dei casi, scenderà fino al Full HD".

Non sappiamo, quindi, quanto saranno frequenti i cambi dinamici della risoluzione, ma in ragione delle enormi risorse computazionali a disposizione dell'hardware di Xbox One X (in relazione a quanto offerto dalle altre console e, in misura meno prominente, da PS4 Pro) dubitiamo che il sistema possa essere utilizzato spesso, almeno non fino a raggiungere il picco più basso del Full HD.

L'ultima prova condotta dai colleghi del canale YouTube di PlayStation Access, d'altronde, conferma la bontà del motore grafico di Darksiders 3 e la capacità del titolo di mantenersi ad un framerate accettabile utilizzando la risoluzione dinamica in maniera oculata nelle sessioni di gameplay più intensive, con tanti nemici a schermo e un uso massiccio degli effetti particellari e di illuminazione.

Staremo a vedere. Nell'attesa di ricevere il responso finale sulla grafica e sull'offerta ludica dell'ultima fatica di Gunfire Games con la recensione di Francesco Fossetti che pubblicheremo su queste pagine nel corso dei prossimi giorni, vi ricordiamo che Darksiders 3 è atteso in uscita per il 27 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.