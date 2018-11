Darksiders 3 Guida: come guarire e ripristinare la Salute

I combattimenti di Darksiders 3 sanno essere abbastanza punitivi. Capire come guarire e ripristinare la salute di Furia sarà di fondamentale importare per aumentare le proprie chance di sopravvivenza nel corso dell'avventura. Di seguito vi spieghiamo come fare.

Lo stato di Fury è indicato dalla barra verde nell'angolo in alto a sinistra dello schermo. Dato che anche i nemici di basso livello possono infliggere danni notevoli, non dovreste mai sottovalutare nessun tipo di avversario.

La guarigione in Darksiders 3 avviene tramite oggetti di consumo. Furia può ripristinare la sua salute consumando un frammento curativo o il Riposo dei Nephilim. I materiali di consumo disponibili sono visualizzati nell'angolo in basso a sinistra dello schermo: per usarne uno, selezionatelo con il relativo tasto del D-Pad.

Il Riposo dei Nephilim sarà il vostro metodo di guarigione principale in Darksiders 3. Sebbene questi materiali di consumo siano limitati in quantità, avremo l'opportunità di ripristinarli con le anime verdi che occasionalmente cadono dai nemici sconfitti. Quando la barra della salute si trova a meno della metà, non esitate a usare il Riposo dei Nephilim per recuperare l'energia vitale di Furia.

I frammenti curativi permettono di recuperare una piccola porzione di salute, ma questi oggetti non possono essere ripristinati facilmente come il Riposo dei Nephilim. I frammenti sono disponibili in piccole e grandi dimensioni e possono essere raccolti in tutta la mappa o acquistati da Vulgrim. Tuttavia, i prezzi di Vulgrim aumentano per ogni oggetto acquistato da lui, quindi cercate di non sprecare tutte le vostre Anime solo per i frammenti.

Ci sono anche diversi miglioramenti per le armi che offrono benefici di guarigione. Questi possono offrire diversi bonus che migliorano la resistenza di Furia, permettendo ad esempio di aumentare la velocità di recupero della salute. Potrete acquistarli da Vulgrim in cambio di una certa quantità di Anime.

