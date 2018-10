Darksiders 3: Gunfire Games annuncia l'arrivo di due DLC post-lancio

Si avvicina sempre più il momento del debutto di Darksiders 3, e nella giornata di oggi THQ Nordic e Gunfire Games hanno annunciato l'arrivo di due DLC che andranno ad arricchire l'esperienza di gioco post-lancio.

Il primo contenuto post-lancio del gioco, intitolato The Cruicible porterà i giocatori all'interno di una nuova location dove potranno affrontare orde di nemici inediti andando a caccia di nuovi equipaggiamenti e ricompense.

Con Keepers of the Void, potremo affrontare le insidie che si nascondono nei Serpent Holes, tra cui un nuovo potente nemico. Furia dovrà superare i suoi avversari e risolvere puzzle ambientali e, esattamente come in The Cruicible, sarà possibile ottenere all'interno del DLC tutta una serie di nuovi oggetti e premi, compresa l'ambita Abyssal Armor.

Al momento, il publisher e lo sviluppatore non hanno specificato quando i due contenuti aggiuntivi saranno pubblicati, rimanete sulle nostre pagine per non perdervi le prossime novità. Darksiders 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 novembre. Vi rimandiamo alla nostra Anteprima per un approfondimento sul titolo.