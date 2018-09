Darksiders 3: Gunfire parla delle differenze grafiche tra le versioni PS4 Pro e Xbox One X

Nel corso di una recente intervista concessa ai microfoni di Gamingbolt, Gunfire Games è tornata a discutere di Darksiders 3, il nuovo capitolo della serie action in dirittura d'arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One il 27 novembre.

Il business & product development director Reinhard Pollice si è soffermato in particolar modo sulle differenze grafiche che vedremo tra le versioni PlayStation 4 Pro e Xbox One X del gioco. A quanto pare, pur tenendo conto che sulla console Microsoft il gioco potrà beneficiare di migliorie ulteriori, il titolo risulterà simile su entrambe le piattaforme per quanto riguarda l'aspetto grafico. Le differenze - dice addirittura Pollice - saranno "a malapena osservabili". In aggiunta, è stato confermato che sulle console mid-gen, Darksiders 3 sfrutterà la tecnica della risoluzione dinamica, in modo da favorire in ogni occasione un frame-rate solido e costante.

Darksiders 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 27 novembre. Sulle nostre pagine potete dare uno sguardo a 16 minuti di gameplay tratti dal nuovo gioco sviluppato da Gunfire Games (costituito in parte da ex membri di Virgil Games) e pubblicato da THQ Nordic. Per tutte le altre informazioni sul titolo, vi rimandiamo alla nostra Anteprima.