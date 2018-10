Darksiders 3: il nuovo filmato ci parla dell'Arso Consiglio

Nella giornata di oggi, THQ Nordic e Gunfire Games hanno pubblicato un nuovo filmato dedicato a Darksiders 3, il nuovo capitolo della serie action in arrivo su PlayStation 4, Xbox One e PC il 26 novembre.

Il trailer, a cui potete dare uno sguardo tramite il player che trovate in cima alla notizia, pone l'accento sul background narrativo del franchise, ed in particolare sull'Arso Consiglio, l'ente che si occupa di mantenere l'equilibrio tra i mondi del Paradiso, dell'Inferno e degli Uomini. Sicuramente una buona occasione per conoscere meglio il mondo di gioco di Darksiders prima che il capitolo dedicato a Furia giunga finalmente sugli scaffali.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Darksiders 3 sarà disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One a partire dal 26 novembre. Un trailer pubblicato di recente ha mostrato Furia nella sua forma Force Hollow. Per tutti gli altri dettagli sull'action game, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima.