Darksiders 3: nuovo video dietro le quinte con il commento degli sviluppatori

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo video dietro le quinte di Darksiders 3, permettendoci di dare un ulteriore sguardo al gioco. Il filmato è accompagnato dal commento del lead level designer Rich Vorodi e dell'environment artist Chris McGill: lo trovate in cima alla notizia.

Il lead level designer Rich Vorodi e l'environment artist Chris McGill ci accompagnano in questo nuovo video dietro le quinte di Darksiders 3, mostrando il sistema di combattimento, il design dei livelli, le armi a nostra disposizione nel corso dell'avventura e la struttura dei livelli.

Il titolo era tornato a mostrarsi in azione alla Gamescom 2018, occasione in cui gli sviluppatori avevano pubblicato un nuovo video gameplay della durata di 16 minuti. Ricordiamo che Darksiders 3 è atteso in uscita il prossimo 27 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC, con supporto a PS4 Pro e Xbox One X.

Per saperne di più sul gioco potete guardare la nostra Video Anteprima di Darksiders 3. Per tutte le altre novità, invece, vi rimandiamo alla nostra rubrica con le notizie più importanti dell'ultima settimana.