Darksiders 3: la prima patch promette di aggiustare i livelli di difficoltà

Pochi giorni dopo l'uscita di Darksiders III su PC e console, gli autori di Gunfire Games annunciano la pubblicazione imminente, e su tutte le piattaforme, della prima patch post-lancio dell'ultima fatica action ruolistica targata THQ Nordic.

Il changelog dell'aggiornamento descrive i numerosi interventi condotti dagli autori texani per migliorare l'esperienza di gioco, ottimizzare il comparto grafico e ridurre i bug dell'epopea fantasy dedicata a Furia.

Tra i punti qualificanti di questa patch troviamo infatti la riduzione dei fenomeni di stuttering nelle fasi più concitate delle battaglie, la modifica degli indicatori per aumentarne la leggibilità e l'aggiunta del Force Respawn per consentire all'utente di ritornare in uno dei buchi di Serpente di Vulgrim utilizzabili per il Viaggio Rapido.

Sotto il profilo squisitamente ludico, l'aspetto che più di ogni altro verrà interessato da questo update sarà il livello di difficoltà Storia, con modifiche che, a detta degli stessi Gunfire Games, la renderanno "ancora più indulgente" per chi, magari, intende progredire velocemente nell'avventura per vivere un'esperienza narrativa meno frammentata.

Darksiders III è disponibile dal 27 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La patch, come spesso avviene in questi casi, è stata pubblicata in via sperimentale su PC e approderà su console nel corso dei prossimi giorni, portando in dote una serie di interventi supplementari specifici per ciascuna piattaforma che conosceremo solo una volta effettuato l'aggiornamento.