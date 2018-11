Darksiders 3: pubblicato il nuovo trailer Horse With No Name

THQ Nordic ha pubblicato un nuovo trailer di Darksiders III intitolato Horse With No Name, presumibilmente l'ultimo prima del lancio del gioco, previsto per il 27 novembre su PlayStation 4, Xbox One e Pc Windows.

"Per alcuni, la canzone originale della band America è legata a serie TV, film e videogiochi (Breaking Bad, Parks and Recreation, The Simpsons, Six Feet Under, F.R.I.E.N.D.S., Air America, Hideous Kinky, The Trip, American Hustle, GTA San Andreas). Per altri la canzone originale è un ricordo della loro gioventù. Questa versione (di Michelle Branch e Patrick Carney) è legata alla serie di BoJack Horseman. Speriamo, dopo aver visto questo video, che qualcun altro la identifichi con la storia di Fury in Darksiders III."

Se volete saperne di più vi rimandiamo al video di PlayStation Access che mostra le prime due ore di gameplay di Darksiders 3 registrate su PlayStation 4 Pro.