Darksiders 3: pubblicato il trailer 'Fury's Apocalypse'

È ufficialmente cominciato il countdown del lancio di Darksiders 3: il gioco di THQ Nordic e Gunfire Games si appresta ad uscire il 27 novembre, e per stemperare l'attesa dei fan è tornato a mostrarsi con un nuovo trailer intitolato "Fury's Apocalypse".

Il filmato, pubblicato online dai colleghi di IGN USA e che potete visionare seguendo questo collegamento, vede la nostra protagonista scatenarsi contri i demoni che affronteremo nel corso dell'avventura. Si tratta inoltre di una buona opportunità per tornare ad ammirare le suggestive ambientazioni del titolo, qui messe ancor più in risalto dalla regia delle scene cinematiche.

Lasciandovi alla visione del trailer, vi ricordiamo che Darksiders 3 sarà pubblicato il 27 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Il gioco è ormai entrato in fase Gold, e gli sviluppatori di Gunfire Games (che include vari membri dell'ex Virgil Games) hanno annunciato i requisiti minimi e raccomandati della versione per Personal Computer. Per un approfondimento sull'action game vi invitiamo a consultare la nostra Anteprima.