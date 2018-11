Darksiders 3 Recensioni: i primi voti non sono entusiasmanti

Darksiders III arriva oggi nei negozi ma il nuovo gioco di THQ Nordic non sembra aver riscosso l'accoglienza sperata da parte della stampa internazionale, con molti voti al di sotto delle aspettative e un Metascore particolarmente basso.

Recensioni Darksiders 3

Areajugones - 90

Digitally Downloaded - 80

Digital Fix - 70

GamesRadar Plus- 70

IGN USA - 70

Press Start Australia - 70

JeuxActu - 65

PlayStation Universe - 65

RPGamer - 60

Critical Hit - 60

Push Square - 60

Game Revolution - 40

GameSpot - 40

Destructoid - 80

Jeuxvideo.com - 75

Oltre ai voti positivi di Areajugones, Destructoid e Digitally Download troviamo anche pareri meno entusiasmanti come quelli di GameSpot USA, Game Revolution, PlayStation Universe e JeuxActu. Nel momento in cui scriviamo il Metascore è pari a 65/100, destinato a mutare con l'arrivo di ulteriori pareri. per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Darksiders 3 ora disponibile su PC, PlayStation 4 e Xbox One.