Darksiders 3: un retailer canadese fissa la data di uscita all'8 agosto

potrebbe aver rivelato per sbaglio la data di uscita di: secondo le informazioni comparse per un breve periodo nella scheda del gioco, il terzo capitolo della serie sarà disponibile a partire dall'8 agosto 2018.

La data in questione è rimasta visibile solo per un breve lasso di tempo, prima di essere rimpiazzata con un semplice placeholder che fissa l'uscita al 31 dicembre 2018, ma alcuni utenti sono riusciti a salvare uno screenshot della pagina, che potete osservare in calce alla notizia. Un lancio nel poco affollato mese di agosto sembrerebbe una scelta plausibile da parte di Gunfire Games e THQ Nordic, che in questo modo eviterebbero la ressa degli ultimi mesi dell'anno dando a Darksiders 3 lo spazio di cui necessita.



Tuttavia, non essendoci alcuna dichiarazione ufficiale da parte della software house o del publisher, per ora non possiamo fare altro che invitarvi a prendere questa notizia come un semplice rumor. In attesa di ulteriori aggiornamenti, vi ricordiamo che in una recente intervista ai microfoni di Game Informer, il game director Dave Adams ha condiviso alcuni interessanti informazioni, affermando che il mondo di gioco sarà un unico grande dungeon.

Darksiders 3 è atteso nel corso del 2018 su PC, Playstation 4 e Xbox One.