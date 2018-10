Darksiders 3: serviranno circa 15 ore per arrivare ai titoli di coda

In un'intervista concessa alla redazione di WCCFTech, il Business & Product Development Director di THQ Nordic Reinhard Pollice ha avuto modo di parlare della longevità di Darksiders 3, titolo in arrivo il prossimo mese su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Pollice ha dichiarato che saranno necessarie circa 15 ore per raggiungere i titoli di coda: "Stabilire il tempo di gioco non è facile poiché dipende da numerosi fattori. In ogni caso, crediamo che serviranno in media 15 ore, una durata simile a quella del primo Darksiders". Come specificato dal director, come sempre accade in questi casi la durata complessiva può variare notevolmente da giocatore a giocatore, ma grazie a quest'informazione è possibile farsi un'idea sul quantitativo dei contenuti di Darksiders 3, che a quanto pare sarà in linea con quello dei precedenti capitoli. Pollice ha poi confermato che il titolo supporterà la tecnologia HDR.

Cosa ne pensate al riguardo? Ricordiamo che Darksiders 3 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il prossimo 27 novembre. Gunfire Games ha annunciato che verranno pubblicati due contenuti post-lancio, The Cruicible e Keepers of the Void, e ha svelato tante informazioni su sistema di avanzamento, armi e battaglie contro i boss.