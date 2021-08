Darksiders 3, è ufficiale: Furia sta per arrivare su Nintendo Switch, ecco la data

Sulle ali dell'incredibile successo commerciale di Nintendo Switch, THQ Nordic rompe gli indugi e si appresta a portare sulla console ibrida della casa di Kyoto anche Darksiders 3, il terzo capitolo maggiore dell'epopea action "zeldesca" inaugurata da Joe Madureira e portata avanti da Gunfire Games.

Su Switch, il porting di Darksiders 3 vanterà tutti i contenuti delle versioni lanciate nella seconda metà del 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Per gli utenti della console nintendiana, l'avventura fantasy da vivere nei panni di Furia comprenderà sia la campagna principale che le missioni aggiuntive e i bonus offerti dalle espansioni Keepers of the Void e The Crucible.

Il ritorno dei Cavalieri dell'Apocalisse è previsto per il 30 settembre, con il lancio del terzo atto dell'epopea action ruolistica di Darksiders su Nintendo Switch. Il comunicato di THQ Nordic che certifica l'arrivo su Switch di Darksiders 3 non specifica quale team si sta occupando dello sviluppo di questo porting e, soprattutto, non chiarisce se e quali modifiche verranno apportate per far aderire la storia di Furia e l'impianto ludico al nuovo contesto.

Speriamo quindi di ricevere quanto prima un chiarimento sulle caratteristiche e sulle eventuali funzionalità esclusive della trasposizione per Switch di questa avventura; nel frattempo, vi lasciamo in compagnia della nostra recensione di Darksiders 3, con le considerazioni e le analisi di Francesco Fossetti sull'esperienza di gameplay, sul comparto grafico e sulla bontà narrativa dell'ultima fatica di Gunfire Games.