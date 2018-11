Darksiders 3: THQ Nordic e Gunfire Games pubblicano il filmato introduttivo

Dopo aver scatenato la furia di Fury (scusate la ripetizione), gli autori statunitensi di Gunfire Games ci proiettano ancora una volta nella dimensione fantasy di Darksiders 3 per darci in pasto il filmato introduttivo che darà inizio alla battaglia del terzo Cavaliere dell'Apocalisse contro i Sette Peccati Capitali.

Nel nuovo capitolo di questa iconica serie action ruolistica ispirata a Zelda, la casa di sviluppo texana capitanata da David Adams proverà a capitalizzare il patrimonio di esperienza maturato dagli ormai sciolti Vigil Games e dagli autori al seguito di Joe Madureira proponendoci un'avventura dai toni cupi all'interno di un microcosmo in procinto di essere distrutto nell'ultimo atto dell'eterno scontro tra il bene e il male.

L'approccio narrativo adottato dagli sviluppatori, basato più sulla qualità che sulla mera quantità, sarà perciò simile a quello del primo episodio con protagonista Guerra, come confermano gli stessi ragazzi di Gunfire Games nel quantificare in 15 ore il tempo necessario per completare la storia e giungere ai titoli di coda.

Dal punto di vista delle meccaniche di gameplay spicciole, il progetto promette inoltre di regalarci dei nemici dall'intelligenza artificiale più raffinata, un mondo di gioco con regioni interconnesse (in questo caso, con un chiaro riferimento all'epopea di Dark Souls), un profondo lore e tante aree segrete da scoprire utilizzando le abilità, le armi e gli elementi di equipaggiamento sbloccati da Furia abbattendo i luogotenenti demoniaci dei Sette Peccati Capital.

Vi lasciamo perciò al filmato di presentazione ufficiale di Darksiders III e ricordiamo a chi ci segue che il prossimo atto della saga fantasy di THQ Nordic è previsto al lancio per l'ormai imminente 27 novembre su PC, PlayStation 4 e Xbox One.