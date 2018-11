Darksiders 3: THQ Nordic pubblicizza il gioco con un video ASMR

Di trovate pubblicitarie bizzarre ne abbiamo viste a bizzeffe nel corso degli anni, e il video che vi proponiamo in cima alla notizia rientra proprio in questa categoria: a pochi giorni dal lancio del gioco, HQ Nordic ha pensato bene di promuovere Darksiders 3 con un video ASMR.

Per chi non ne fosse a conoscenza, gli ASMR sono una tipologia di video che negli ultimi mesi stanno riscuotendo una popolarità sempre maggiore su Youtube. In pratica, si tratta di filmati che dovrebbero indurre una sensazione di rilassamento attraverso l'ascolto di particolari suoni e rumori, dal tintinnio della pioggia, al fruscìo di spazzole, pennelli e così via. Per rimanere in tema con Darksiders 3,THQ Nordic in collaborazione con la bodypaint artist Ruby True ha creato un video della durata di oltre 8 minuti incentrato sui suoni prodotti dal fuoco, per "aiutare i giocatori a eliminare lo stress nel periodo natalizio". Non ci resta altro da fare che indossare i nostri auricolari e scaricare un po' di tensione. Che ne pensate di questa trovata?

Ricordiamo ai lettori che Darksiders 3 sarà disponibile a partire dal 27 novembre 2018 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La recensione del gioco verrà pubblicata sulle pagine di Everyeye lunedì prossimo.