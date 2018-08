Darksiders 3 torna a mostrarsi con un nuovo trailer, video gameplay e screenshot

In occasione della GamesCom 2018, THQ Nordic è tornata a mostrare Darksiders 3 con un nuovo video gameplay, un trailer inedito e una serie di nuovi screenshot tratti dal gioco. Li trovate in cima e in calce alla notizia.

In cima alla notizia potete guardare il nuovo video gameplay di oltre 39 minuti, osservando più da vicino i combattimenti, le fasi esplorative e l'interazione con l'ambiente. A fondo pagina, invece, abbiamo riportato il nuovo trailer mostrato alla GamesCom 2018 e i nuovi screenshot tratti direttamente dal gioco, insieme a un paio di artwork che ritraggono le ambientazioni della nuova avventura.

Ricordiamo che Darksiders 3 sarà disponibile dal 28 novembre su PlayStation 4, Xbox One e PC.