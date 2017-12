Darksiders 3 torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay

Nella giornata odierna, IGN.com ha pubblicato un nuovo video gameplay dedicato a, il nuovo capitolo della serie action in via di sviluppo presso gli studi di(software house costituita in parte de ex membri di).

Il filmato, che potete ammirare seguendo questo indirizzo, vede la principale protagonista del gioco, Furia, attraversare una breve area al termine della quale affronterà un "Lava Brute", ovvero un possente golem pervaso da lava incandescente.

Lasciandovi alla visione, vi ricordiamo che Darksiders 3 sarà pubblicato da THQ Nordic nel corso del 2018 su PC, PS4 e Xbox One. Per questo terzo capitolo della serie, gli sviluppatori di Gunfire Games hanno promesso un mondo di gioco sì più contenuto, ma interconnesso e ricco di scorciatoie. Seguendo questo indirizzo potete dare uno sguardo ad una serie di concept art del gioco.