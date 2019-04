Darksiders 3, Yakuza 6 e Kingdom Hearts 3 tra le nuove offerte Amazon

Non si fermano le offerte di primavera di Amazon.it: tra gli sconti di oggi (mercoledì 3 aprile) per la categoria videogiochi e console troviamo Dark Souls III, Horizon Zero Dawn, Shadow of the Tomb Raider e Kingdom Hearts 3 al prezzo più basso mai visto.

Da segnalare, tra le promozioni attive, anche Final Fantasy XII The Zodiac Age a 14.99 euro e The Witcher 3 Game of the Year Edition (include le espansioni Hearts of Stone e Blood & Wine) a 19.99 euro:

Anche Darksiders 3 è in offerta a 32 euro, infine citiamo Yakuza Kiwami 2 Yakuza 6 The Song of Life ora in vendita rispettivamente a 29.99 euro e 24,99 euro. Le offerte di primavera Amazon andranno avanti ancora per pochissimi giorni, approfittatene dunque prima che stia troppo tardi!