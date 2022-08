Darksiders 4 come Destiny: tanti dettagli in un dubbio leak

Uno dei più grandi assenti allo showcase di THQ Nordic dell'altra sera è stato sicuramente Darksiders 4, titolo particolarmente atteso di cui non si conosce ancora nulla. Stando ad un leak, però, il gioco ha attraversato una fase di test e qualcuno ha deciso di svelare un bel po' di dettagli su storia e gameplay.

Il noto insider Idle Sloth ha condiviso sul suo profilo Twitter ufficiale un dubbio post scritto da un giocatore che sostiene di aver preso parte ad un Alpha Test di Darksiders 4. Stando all'utente, il gioco sarà ambientato dopo il primo capitolo della serie e avrà come protagonisti tutti e quattro i Cavalieri. La presenza del gruppo di eroi permetterà di affrontare le missioni da soli o in modalità cooperativa e ciascuno dei Cavalieri rappresenterà una sorta di classe giocabile. Per quello che riguarda la struttura di gioco, dovrebbe trattarsi di un semi open world in stile Destiny, con ampie mappe esplorabili liberamente a piedi o in sella ad una cavalcatura che, come tutto il resto dell'equipaggiamento, sarà personalizzabile grazie al loot raccolto dai nemici. L'ultimo dettaglio riguarda il gameplay, visto che si parla della presenza di un indicatore della stamina che influirà sull'uso di schivata, corsa e altre azioni.

Vista la dubbia provenienza del leak, vi invitiamo a non fare troppo affidamento sulle informazioni trapelate sul progetto e ad attendere l'annuncio ufficiale del gioco per scoprire se tali dettagli siano o meno veritieri.

Vi ricordiamo che il quarto capitolo della serie non è mai stato annunciato, ma i giocatori sono convinti che un artwork pubblicato lo scorso anno sia tratto proprio da Darkdisers 4.