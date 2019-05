Darksiders 4 Genesis: il sito dell'E3 2019 svela nuovi dettagli sul gioco

Nel presentare il panel E3 2019 del 13 giugno che sarà dedicato interamente al nuovo capitolo di Darksiders, i curatori del portale ufficiale dell'Electronic Entertainment Expo si lasciano sfuggire una serie di succulente anticipazioni sul prossimo episodio della serie action ruolistica di THQ Nordic.

La descrizione della conferenza che avrà luogo alle ore 19:30 italiane di giovedì 13 giugno illustra infatti l'evento come "una discussione approfondita sull'inizio dell'universo di Darksiders e su dove si dirigerà in futuro. Questo panel coinciderà con la presentazione all'E3 2019 di un nuovissimo gioco della serie di Darksiders che condurrà il franchise in una nuova direzione".

A voler dar retta agli organizzatori della fiera losangelina, inoltre, il panel dedicato a Darksiders assumerà i contorni di una tavola rotonda che offrirà diversi spunti di riflessione e delle "considerazioni sull'approccio artistico e prettamente commerciale da assumere per creare e mantenere in vita questo franchise ricco di azione e di tradizione".

Nata e cresciuta attraverso i primi due episodi come una sorta di "imitazione in salsa dark fantasy" di The Legend of Zelda, la serie di Darksiders ha abbracciato il genere degli action soulslike con un terzo capitolo pubblicato a fatica dopo l'acquisizione di questa proprietà intellettuale da parte di THQ Nordic, come illustrato da Francesco Fossetti nella nostra recensione di Darksiders 3. Non sappiamo, perciò, quali scelte potrà mai prendere il publisher e sviluppatore europeo per condurre verso nuove strade la saga dei Cavalieri dell'Apocalisse con un progetto che, in base agli ultimi rumor, potrebbe chiamarsi Darksiders Genesis.