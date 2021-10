Darksiders 4 è in sviluppo? I Cavalieri dell'Apocalisse campeggiano nel tweet di THQ

Con un eloquente tweeet sui Cavalieri dell'Apocalisse, i curatori dei social di THQ Nordic alimentano le speranze dei fan della serie di Darksiders per il ritorno di questa epopea action ruolistica con un quarto capitolo "maggiore".

Nell'immagine condivisa dal publisher e sviluppatore europeo si può infatti osservare l'inequivocabile sagoma dei personaggi dei precedenti capitoli della saga "zeldesca" ideata da Joe Madureira, ossia Guerra, Morte e Furia, più il quarto Cavaliere dell'Apocalisse, Conflitto, legato agli eventi narrati nell'avventura spin-off Darksiders Genesis.

Con l'approssimarsi dei The Game Awards 2021, molti appassionati guardano perciò a questo tweet come ad un'anticipazione delle sorprese che THQ dovrebbe avere in serbo per gli spettatori della kermesse videoludica organizzata da Jeoff Keighley o di altri appuntamenti mediatici.

Per solleticare ulteriormente la curiosità dei fan, dopo aver pubblicato questa immagine i gestori dei social di THQ Nordic hanno lanciato un sondaggio che invita i giocatori a indicare il proprio Cavaliere dell'Apocalisse preferito scegliendo in maniera fittizia tra sostantivi contrari come Vita, Armonia, Pace e Calma. In attesa di ricevere un chiarimento da THQ, vi rimandiamo alla nostra recensione di Darksiders Genesis.